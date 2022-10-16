Bolu Kıbrıscık SYDV işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Bolu Kıbrıscık SYDV, 1 adet geçici işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi: 20 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak medeni hakları kullanım ehliyetine sahip olmak kamu haklarından mahrum bulunmamak 18-50 yaş arası olmak

Türk Ceza Kanunu'nun 53 maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlarına yasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güvenlik kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığının bulunmaması

İşe alınan çalışanlara proje sürecinde ödenecek aylık tutar net asgari ücreti aşmayacaktır

Daha önceden kamu veya özel sektörde iş deneyimi sahibi olanlar değerlendirmede öncelik sahibi olacaktır

Kıbrıscık ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak