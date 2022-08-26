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Bolu Kıbrıscık SYDV personel alacak

Bolu Kıbrıscık SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olan 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:13
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Bolu Kıbrıscık SYDV personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bolu Kıbrıscık SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olan 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

18 – 50 yaş arasında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Kıbrıscık’ta ikamet etmek

Çalışmaya engel herhangi bir hali olmamak

Seyahat engeli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Başvuru dilekçesi

2 adet fotoğraf

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Nüfus kayıt belgesi

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