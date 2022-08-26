Bolu Kıbrıscık SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bolu Kıbrıscık SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olan 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
18 – 50 yaş arasında olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Kıbrıscık’ta ikamet etmek
Çalışmaya engel herhangi bir hali olmamak
Seyahat engeli olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Başvuru dilekçesi
2 adet fotoğraf
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
Nüfus kayıt belgesi
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