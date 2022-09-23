Bolu Mengen Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bolu Mengen Belediyesi, geçici olarak istihdam etmek üzere büro personeli, servis elemanı, temizlik elemanı, itfaiye elemanı ve altyapı personeli olan 10 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Başvurular mail yoluyla yapılacak.

Esnek çalışma saatlerine uyumlu olunacak.

Çalışma adresi: Mengen Belediyesi Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri