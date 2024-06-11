Bolu ormanlarında zehirli boynuzlu engerek görüntülendi

Kaynak: İHA
Bolu ormanlarında zehirli boynuzlu engerek görüntülendi

Bolu'nun At Yaylası mevkisinde, doğasever Ufuk Ak motosiklet turu sırasında dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olan boynuzlu engerekle karşılaştı.

Nesli tehlike altında olan bu yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ak, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak büyük ilgi topladı.

Bolu'da nadir rastlanan bir tür

Bolu'da bu yılan türünün varlığının pek bilinmediğini belirten Ufuk Ak, “Boş zamanlarımızda ormanlarda geziyoruz ve farklı vahşi hayvanları ve güzel manzaraları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz gün doğada zehirli ve boynuzlu engerek yılana denk geldik. Bu türün Bolu’da yaşadığını belgelemek için görüntüleri sosyal medyada paylaştım ve yoğun ilgi gördü. Türkiye’de yaklaşık 15 çeşit engerek yılanı bulunurken, dünya genelinde 300’den fazla alt türü var” dedi.

Ölümcül tehlike taşıyor

Boynuzlu engerek yılanının ısırığının ölümcül olabileceğine dikkat çeken Ufuk Ak, “At Yaylası’nın kuzeyindeki ormanlık alanda gezerken bu yılana rastladık. Engerek yılanları nadiren insanla karşılaşır, fakat ısırdığında ölüm riski çok yüksek. Hastaneye ulaşma şansınız neredeyse yok, 10 dakika ila bir saat içinde ölüm gerçekleşebilir. Tedbirli yaklaştım ve riski göze aldım. Amacım bu türün Bolu’da yaşadığını göstermekti. Çünkü Bolu’da hafta sonları piknik alanları çok yoğun. Doğada gördüğümüz bu türlere zarar vermeden, yollarımızı değiştirip onların alanını terk etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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