Bolu otel faciasında yeni gelişme. Otel sahibinin diğer otelleri de kusurlu çıktı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Büyük facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında otelin sahibi Halit Ergül de yer aldı. Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından Gazelle Otel ile ilgili devam eden soruşturmada Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S., Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K. gözaltına alındı.

Şüpheli kişilerden 4'ü İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli kişiler, adliyenin arka kapısındaki otopark girişinden adliyeye alındı.