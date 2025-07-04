Bolu ve Düzce belediye başkanları birbirine girdi! Faruk Özlü’'den Tanju Özcan'a 'dönek' yanıtı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, “Komşu ilimiz Düzce’den bir hemşerimizin Bolu ile ilgili anlattıklarını sizlerle paylaşmak isterim. Anlatan vatandaşı tanımam ama bence çok doğru söylemiş” notuyla bir paylaşım yaptı.

Tanju Özcan'ın bu paylaşımı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü çileden çıkardı. Faruk Özlü Tanju Özcan'a sert yanıtında, “Kaç parti değiştirdiğini sayamadığımız bir ‘dönek’ demiş, sözünde durmayan bir başka ‘dönek’ paylaşmış” ifadelerini kullandı.

Kaç parti değiştirdiğini sayamadığımız bir 'dönek' demiş, sözünde durmayan bir başka 'dönek' paylaşmış.



Ne diyeyim! Al birini vur ötekine... https://t.co/8BTDbxaS8P — Faruk Özlü (@Dr_Faruk_Ozlu) July 3, 2025

VİDEOYU ÇEKEN KİŞİ DÜZCE'Yİ YERİN DİBİNE BATIRDI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Düzceli bir vatandaşın Bolu’da çektiği videoyu paylaştı. Videoda konuşan kişi, “Her tarafı ağaç olan Düzce’nin ağaçları kesildi, her yer çöp içinde kaldı. Şehir merkezinde hiçbir planlama yapılmadı. Burası Avrupa’da bir şehir değil, Bolu… Düzce şehir merkezine hiç benzemiyor. Bolu tertemiz sokakları, kimsenin çöp atmadığı caddeleri ve herkesin birbirine saygı duyduğu düzeniyle bambaşka bir yer. Her yanında ağaç var, kimse kesmemiş” sözleri dikkat çekti.

ÖZLÜ'DEN SERT YANIT

Özcan'ın "Komşu ilimiz Düzce'den bir hemşerimizin Bolu ile ilgili anlattıklarını sizlerle paylaşmak isterim. Anlatan vatandaşı tanımam ama bence çok doğru anlatmış" paylaşımına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den sert bir yanıt geldi. Özlü, "Kaç parti değiştirdiğini sayamadığımız bir 'dönek' demiş, sözünde durmayan bir başka 'dönek' paylaşmış." ifadelerini kullandı.

VİDEOYU MEHMET ALİ ÇELİK'İN ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Videoyu çeken kişinin YRP’den Düzce Belediye Meclis üyesi seçildiği, partisinin uygunsuz hareketler dolayısıyla ihraç istemiyle disiplin soruşturmasına müteakip partisinden istifa eden, daha önce MHP ve AK Parti rozetleri de takan Mehmet Ali Çelik olduğu iddia edildi.