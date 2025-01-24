Bolu yangın faciasında otel sahibi ve damadı tutuklandı. 78 kişiye mezar olmuştu...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Buradaki işlemleri biten 8 şüpheli, sağlık kontrollerinden sonra adliyeye götürüldü. Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı.

8 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltındaki 14 şahıstan 9'u adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinden sonra Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile beraber adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a çıktı. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri belirtildi.

OTEL SAHİBİ VE DAMADI TUTUKLANDI

78 kişinin yaşamını yitirdiği otelin sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü damadı Emir Aras tutuklandı.