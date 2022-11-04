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Bolu Yedigöller Milli Parkı Mevkii'nde orman yangını

Bolu’da, Yedigöller Milli Parkı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 08:22
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Bolu Yedigöller Milli Parkı Mevkii'nde orman yangını

Bolu Yedigöller Milli Parkı Mevkii'nde orman yangını
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İHA'nın haberine göre, yangın, saat 17.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Sarımustan mevkiinde meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. 

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