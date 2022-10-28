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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini sunuyor.

Galeri Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:27
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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirler arasında bulunan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan Yedigöller'de, hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor.

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen orman içerisinde dolaşan ziyaretçiler, güzel manzara eşliğinde doğada temiz hava alma imkanı buluyor.

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

Yedigöller'deki Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl de sonbaharla bir başka güzelliğe büründü.

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

Günübirlik ve konaklamak için gelen yüzlerce ziyaretçi, doğanın büyüleyen güzelliğini fotoğraf makinesi ve cep telefonu kameralarıyla kayda alıyor.

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

Tatilciler, stresten uzakta kuş seslerinin hakim olduğu doğada yürüyüş ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini barındırdığı yedi gölden alan milli parkta hazan mevsimi yaşanıyor.

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarının sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla oluşturduğu "orman denizi", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

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