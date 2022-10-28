Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
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Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirler arasında bulunan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan Yedigöller'de, hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor.
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Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen orman içerisinde dolaşan ziyaretçiler, güzel manzara eşliğinde doğada temiz hava alma imkanı buluyor.
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Yedigöller'deki Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl de sonbaharla bir başka güzelliğe büründü.
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Günübirlik ve konaklamak için gelen yüzlerce ziyaretçi, doğanın büyüleyen güzelliğini fotoğraf makinesi ve cep telefonu kameralarıyla kayda alıyor.
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Tatilciler, stresten uzakta kuş seslerinin hakim olduğu doğada yürüyüş ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.
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Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini barındırdığı yedi gölden alan milli parkta hazan mevsimi yaşanıyor.
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Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarının sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla oluşturduğu "orman denizi", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.