İŞTE CHP!.. (10. BÖLÜM)

Bölücü temsilcilerini Meclis’e taşıdılar

1991 seçimlerine giden süreçte SHP’nin bugünkü DEM’in konumundaki HEP (Halkın Emek Partisi) ile işbirliği gündeme geldi. SHP lideri Erdal İnönü’nün öncülüğünde HEP ile yapılan işbirliği sonucunda bölücü hareketle anılan isimlere TBMM’nin kapılarını açan adım atılmış oldu.

12 Eylül 1980 askeri darbesi, Türkiye’nin siyasi hayatında derin izler bırakmış ve siyasi partiler kapatılarak siyasi faaliyetler önemli ölçüde sınırlandırılmıştı. Darbe sonrası yeni anayasa hazırlanırken, siyasi partilerin yeniden kuruluşu ve seçimlere katılım süreci zorlu bir zeminde ilerledi. Bu süreçte özellikle Halkçı Parti (HP) ve Sosyal Demokrasi partisi (SODEP) solun aktörleri olarak ortaya çıktı. Bu ortamda, özellikle eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tabanından kopan siyasi aktörler yeni partiler kurmaya yöneldi.

İKİ PARTİ BİRLEŞİYOR SHP DOĞUYOR

HP, sosyal demokrat kimliğini ön planda tutarak özellikle eski CHP seçmenlerinden destek almaya çalıştı ve seçimlerde önemli bir yere sahip oldu. SODEP ise daha solda eski Marksist kadroları toplayan bir strateji izledi. Eski TÖBDER, DİSK ve marjinal sol fraksiyonlar SODEP’de toplandı. Bu iki partinin yolculuğu, Türkiye’nin demokrasiye dönerken CHP’nin hastalıklı yanlarını içinde barındırarak devam etti. Ancak bu yeniden yapılandırma, sadece eski sosyal demokrat çizgilerin canlanmasıyla sınırlı kalmadı; 12 Eylül öncesi Marksist-Leninist kadrolar da farklı bir formda siyasi sahneye geri döndü. Bu dönüşüm süreci, Halkçı Parti (HP) ve Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP), birleşerek Sosyal Demokrat Halkçı Partisi’ni (SHP) oluşturması ve 1991’deki siyasi koalisyonun önemli bir parçası olmalarıyla başka bir evreye geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerine kurulmuş olan Halkçı Parti’den memnun olmayanların yoğun ısrarları sonucu Erdal İnönü, 1983 yılında Sosyal Demokrasi Partisi’ni (SODEP) kurdu. Ardından bu partiyi 1985 yılında Halkçı Parti’yle birleştirerek Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin (SHP) ortaya çıkmasına önayak oldu. 1987 seçimleriyle birlikte ana muhalefet partisi olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti, 1989’daki yerel seçimlerde birinci parti çıktı.

1991 seçimlerine giden süreçte SHP’nin bugünkü DEM’in konumundaki HEP (Halkın Emek Partisi) ile işbirliği gündeme geldi. SHP lideri Erdal İnönü’nün öncülüğünde HEP ile yapılan işbirliği sonucunda bölücü hareketle anılan isimlere TBMM’nin kapılarını açan adım atılmış oldu.

HEP’LİLER SHP LİSTESİNE ALINDI

Böylelikle HEP’lilerin SHP listelerinde seçime girerek Meclis’e taşınmaları girişimi başlatıldı. O dönem Fehmi Işıklar liderliğindeki HEP ile SHP arasında yapılan görüşmeler sırasında bir protokol üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Buna göre Hakkâri, Bitlis, Van, Mardin, Batman, Muş, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin gibi Güneydoğu illerinde SHP’nin milletvekili adayları HEP tarafından belirlenecekti. Buna ek olarak, İstanbul ve İzmir’de de HEP’li adaylara yer ayrılacaktı.

Terör örgütü ile oldukça içli dışlı bir görüntü veren bu hareketin partiye zarar vereceğine, oy kaybına neden olacağına inanan SHP’liler de vardı. Yine de Genel Başkan İnönü’nün dediği oldu; SHP 1991 seçimlerine HEP ile ittifak yaparak girdi.

Bu işbirliği sonucunda 1987 seçimine oranla 4 puanlık bir düşüş ve yaklaşık bir milyonluk oy kaybı yaşayan SHP üçüncü parti durumuna düştü. Listesine aldığı 21 HEP’liyi TBMM’ye sokan SHP toplamda 88 milletvekili çıkarmıştı ama bir önceki seçime göre vekil sayısı 11 eksilmişti.

21 HEP’Lİ SHP MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİS’TE

SHP listesinden seçilip Meclis’e giren HEP kökenli 21 vekil arasında Hatip Dicle, Leyla Zana, Ahmet Türk, Mahmut Alınak, Orhan Doğan gibi bölücü hareketlerle ilişkilendirilen isimler de yer alıyordu. Seçim sonucu ortaya çıkan Türkiye haritası ise HEP ile yapılan işbirliği bakımından yorumlandığında SHP açısından çok şey ifade ediyordu. Amasya ve Tokat’tan alınan birer vekillik dışında SHP Karadeniz’de silinmişti. Marmara’da ise özellikle Trakya bölgesinde büyük bir oy kaybı yaşanmıştı. Daha önce ikişer milletvekili çıkardığı Edirne ve Tekirdağ’da “sıfır çeken” SHP, Kırklareli’nde 2’den 1’e düşmüştü! İstanbul’da ise 1987’deki 14 vekilin yerini 1991’de sadece 5 vekil alabilmişti! Ege’ye bakıldığında da durum aynıydı.

HEP’LİLER AYRILDI, CHP İLE BİRLEŞEN SHP TARİH OLDU Aslında SHP yaptığı HEP ittifakıyla PKK terörünün siyasi uzantılarını da Meclis’e taşımıştı. Seçmen, SHP’ye ders vermişti. Yerel seçimlerde SHP’ye yüzde 28.8 oy veren seçmen, bu ittifak nedeniyle bu partiyi cezalandırmıştı. SHP’den milletvekili olan Leyla Zana’nın Kürtçe yemin girişimi, bazı SHP’lilerin Paris’teki Kürt konferansına katılmaları gibi görüntüler SHP’ye büyük zarar vermişti. SHP-HEP ittifakı, kısa sürede büyük tartışmalar doğurmuş, HEP’liler seçimlerden sadece 5 ay sonra partiden istifa edip yeni kurdukları DEP ile Meclis sıralarında oturmaya devam etmişti. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ise 18 Şubat 1995’te CHP ile birleşip hukuki varlığı sona erdirmişti. DEMİREL SONRASI ÇİLLERLİ KOALİSYON

50. Türkiye Hükûmeti veya I. Çiller Hükûmeti, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in başkanlığında, 25 Haziran 1993 tarihinde kuruldu. Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti (18 Şubat 1995 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi) arasında kurulan koalisyon hükûmeti, 5 Ekim 1995 tarihine kadar görev yaptı.

DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin Başbakanı DYP'li Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanı seçilmesiyle Tansu Çiller DYP’nin yeni genel başkanı oldu. Tansu Çiller Türkiye'nin 50. hükûmetini kurdu. SHP'li Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü partisinin liderliğinden istifa edip yerini Murat Karayalçın'a bıraktı. 1995 yılında SHP ve CHP Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşti.

YARGIDA MOĞULTAY KADROLAŞMASI

Bu birleşme daha sonra 50. hükümette bakan değişikliklerini de beraberinde getirdi. İcraatları ve söylemleriyle tartışılan bakanların başında da Adalet bakanı Mehmet Moğultay geliyordu. Kendisinden önceki Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın başlattığı bürokrasi ve hakim savcı kadrolaşmasına daha da yoğunlaştıran Mehmet Moğultay’ın bu konudaki söylemleri aradan geçen bunca yıla rağmen hala unutulmadı.

DYP-SHP koalisyon hükümetlerinde Adalet Bakanı olarak görev yapan Mehmet Moğultay, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, hükümetten 5 bin kişilik kadro çıkardığını ve bu kadroları “örgütüne” verdiğini pervasızca ifade etmişti. Mehmet Moğultay’ın kadrolaşma politikası ve milliyetçilere yönelik tutumuyla başlayan tartışma ülke gündeminde geniş yer bulmuştu. Adalet Bakanı Moğultay yaptığı partizan kadrolaşmayı, “Evet, hükümetten sınavlı beş bin kişilik kadro çıkarttım. Doğu’dan Güneydoğu’dan gelen insanlar aç mı, işsiz mi kalsın? Bu kadroları kendi örgüt mensuplarıma vermeyip de milliyetçilere-ülkücülere mi verseydim?” diyerek savunmuştu.

KADROLAŞMAYI İTİRAF EDİP PERVASIZCA SAVUNDU

Adalet Bakanı Mehmet Moğultay 22 Ağustos 1995 tarihinde, SHP İstanbul İl Kongresi'nde kadrolaşma konusundaki “başarısını” partililere anlatırken aynen şöyle konuşuyordu:

"10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır hükümetten uzaksınız. Yapılacak en akıllı şey kendi iktidarında örgütleneceksin, kadrolaşacaksın ve bu kadrolar günün birinde gelecek, büyüyecek ve senin yolunu açacak.

Cezaevlerinde elbette uygunsuz uygulamalar var. Bu infaz koruma memurlarını biz almadık. Bu cezaevi müdürlerini biz atamadık. Buralarda insanlık dışı davranışların olduğu şeklinde yakınmalar geliyor. Birini alıyorsun, veriyorsun Kars'a, Kars'tan gelip Siirt'e veriyorsun ama bir şey değişmiyor. Bunun yolu bir kadrolaşma oluşturmaktan geçer. Bunu eleştirmeyin, bunu kutlayın. (...)

Hükümetten 5 bin kişilik kadro çıkardım. Bu kadroları örgütüme vermeyip de MHP'ye Ülkücülere, milliyetçilere mi verseydim?

Seyfi Oktay (SHP’li eski Adalet Bakanı) zamanında 2 bin civarında hakim alındı, benim zamanımda bin civarında hakim alındı. 3 bin hakim alındı. (...) Yapılacak en akıllı şey, kendi iktidarında örgütleneceksin, kadrolaşacaksın ve bu kadrolar günün birinde gelecek, büyüyecek ve senin yolunu açacak. Yaptığım suçsa ben bu suçu işlemeye devam edeceğim. Bu makamı da terk etmeyeceğim."

Bu açıklamalar, milliyetçi çevreler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu anlayışın devlet kadrolarına yansıması, milliyetçi çevreler tarafından “açıkça düşmanlık” olarak algılanmıştır. Aslında bu yaklaşım Türk milliyetçilerinin yabancı olduğu bir bakış açısı değildi. Marksist/Leninist anlayıştan bölücülüğe savrulan solun ülke gerçekleri ve değerleri ile çatışarak var olma çabasını Türk halkı hiç benimsemedi.

YARIN: Rahşan Ecevit’ten milliyetçilere “Eli kanlı katiller” suçlaması

ÖNCEKİ BÖLÜMLER:

İŞTE CHP! 1.BÖLÜM: CHP’nin Marksist ideolojisi

İŞTE CHP! 2.BÖLÜM: Türk milliyetçilerine saldırdılar

İŞTE CHP! 3.BÖLÜM: Bülent Ecevit Hükümeti

İŞTE CHP! 4.BÖLÜM: Komünist ideolojiye alan açtılar

İŞTE CHP! 5.BÖLÜM: CHP iktidarı işkenceci POL-DER’le insanlık suçu işledi

İŞTE CHP! 6.BÖLÜM: Büyük Yürüyüş’ün unutulmaz sloganı: ZULÜM, İŞKENCE; İŞTE CHP!

İŞTE CHP! 7.BÖLÜM: Milliyetçiler Marksist saldırılarla soykırıma uğratıldı

İŞTE CHP! 8.BÖLÜM: CHP’nin zulüm iktidarı sandıkta cezalandırıldı

İŞTE CHP! 9.BÖLÜM: Kan gölünde olgunlaşan askeri darbe