Bölücü teröre pirim vermek!

-Bu ülkede sürekli 'Kürt Sorunu" bahanesiyle terör yaratan zihniyete "PİRİM" mi veriliyor?

-50 binden fazla insanın ölümüne sebep olan PKK terör örgütü ve Bebek katiline imtiyazlar sağlanması kabul edilemez.

- Asker, Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire ve çeşitli görevli vatandaşları katleden HAİN TERÖR örgütünün hapisteki KATİLLERİNİN-CANİLERİNİN salı verileceğini duymak bile tüylerimizi ürpertiyor...

- 1984 yılında ERUH Baskınıyla 1 Askerimizi ŞEHİT eden vatandaşlarımızı öldüren PKK, ASALA'nın devamıdır

- 50 yıldır KÜRT SORUNU(!) bahane edilerek, Emperyalist ülkelerin (ABD-İSRAİL-İNGİLTERE) başta olmak üzere TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ bölmek için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar

-Emperyalist güçlerin maşası olan, uşaklığını yapan PKK adlı bölücü, hain örgüt TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZE mali yönden ve insanlarımızı katlederek çok büyük zararlara, acılara sebep olmuştur

-Şimdi nasıl oluyor da bu hainler LOZAN 'a alenen karşı çıkıp, SOYKIRIM iddialarında bulunabiliyorlar?!

SAHNEYE YENİ BİR TİYATRO MU, KONULDU?

- Ne acıdır ki, bu uğurda çok acılar çekenlere, mağdur olanlara hiç bir şey sormadan-danışmadan Bahçeli Bölücü başını TBMM davet edebilmiştir.

TÜRK MİLLETİNİN YÜCE MECLİSİNE böylesine bir HAİN kişinin çağrılmış olması TÜRK MİLLETİNE yapılan en büyük kötülüktür

-Üstelik Bebek katili HAİN 'e Sn.Apo ve Sn.ÖNDER gibi hitaplar TÜRK MİLLETİNİ derinden üzmüş, kahretmiştir.

-Bir ŞEHİT evladının başını okşamayan BAHÇELİ'nin, Bölücü başı benim Babamdır diyen bir ihanetçinin fotoğrafını okşaması belleklere çok kötü, sevimsiz bir davranış olarak kazılmıştır

-Hatta bu Cani bölücü başı na hayat hakkı tanınarak, salıverilip DEM partisinin başına geçmesi önerileri akıl almaz aymazlığın göstergesidir

-Apaçık görülüyor ki, yine ülkemiz üzerine büyük oyunlar oynanıyor..

-En cahil kişinin dahi bildiği gibi Türkiye de zaten bitmiş olan PKK, Silah bıraksa ne olacak, bırakmasa ne olacak!

-Bu yapılmak istenenlere yüreğinde zerre kadar VATAN-MİLLET-TÜRK BAYRAĞI sevgisi olanlar asla ONAY vermezler

-Daha önce açılım safsatasında hüsrana uğrayan AKP iktidarı şimdi ki beraber hareket ettikleri CUMHUR İTTİFAKI hüsrana uğrayacaklardır

-Terör süz TÜRKİYE diyenler Asıl TERÖRÜ yaratanlar olduğu gerçeği ortadadır

-Asıl amaç; HAPİSHANELERDEKİ HAİNLERİ -CANİLERİ AFFETMEKTİR

-Bu apaçık, alenen ihanetlere ortak olanları, aracı olanları ne tarih, ne de YÜCE TÜRK MİLLETİ asla affetmeyecektir

- Sahte BARIŞ-DEMOKRASİ nutukları atanların amaçlarının toprak ve tazminat talepleri olacağı herkesin bildiği bir gerçektir

- Hele, hele bu hainlere verilebilecek tavizlerin altında sırf iktidarını, koltuklarını devam ettirebilmek ise, bu çok daha büyük izahı mümkün olmayan VATANA-MİLLETE ağır İHANET olur!

-Henüz süreçle ilgili hiç kimsenin bilgisi olmadığı halde; Federasyon dan, 2 Millet kavramlarından bahsetme cüretkarlığını gösteren bölücü yanlıları halaylar çekmeye, sevinç gösterilerine başlamış olmaları çok manidardır!

-Yeni TÜRKİYE ne demektir?

Bizlerin bilmediği al altından DEVLETİMİZ bölüşüldü de, bizlerin haberimi yok?

-Terör örgütü hiç bir şart ileri süremez...

-Sanki TÜRKİYE CUMHURİYETİ mücadeleyi kaybetmiş de, yardım istiyor pozisyonuna sokulamaz...

-Kaybeden bölücü terör örgütüdür ve Devletimizin her şartını koşulsuz kabul etmek mecburiyetindedirler

-Bu coğrafya da TÜRK MİLLETİNİ istemeyen Emperyalist güçlerin maşası olan ihanetçiler boşuna sevinmesinler!

Türk Milleti bitti demeden, bu iş bitmez...!