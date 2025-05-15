Bölücü teröre pirim vermek!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bölücü teröre pirim vermek!

Kenan Aydoğdu yazdı: Bölücü teröre pirim vermek!

-Bu ülkede sürekli 'Kürt Sorunu" bahanesiyle terör yaratan zihniyete "PİRİM" mi veriliyor?

-50 binden fazla insanın ölümüne sebep olan PKK terör örgütü ve Bebek katiline imtiyazlar sağlanması kabul edilemez.

- Asker, Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire ve çeşitli görevli vatandaşları katleden HAİN TERÖR örgütünün hapisteki KATİLLERİNİN-CANİLERİNİN salı verileceğini duymak bile tüylerimizi ürpertiyor...

- 1984 yılında ERUH Baskınıyla 1 Askerimizi ŞEHİT eden vatandaşlarımızı öldüren PKK, ASALA'nın devamıdır

- 50 yıldır KÜRT SORUNU(!) bahane edilerek, Emperyalist ülkelerin (ABD-İSRAİL-İNGİLTERE) başta olmak üzere TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ bölmek için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar

-Emperyalist güçlerin maşası olan, uşaklığını yapan PKK adlı bölücü, hain örgüt TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZE mali yönden ve insanlarımızı katlederek çok büyük zararlara, acılara sebep olmuştur

-Şimdi nasıl oluyor da bu hainler LOZAN 'a alenen karşı çıkıp, SOYKIRIM iddialarında bulunabiliyorlar?!

SAHNEYE YENİ BİR TİYATRO MU, KONULDU?

- Ne acıdır ki, bu uğurda çok acılar çekenlere, mağdur olanlara hiç bir şey sormadan-danışmadan Bahçeli Bölücü başını TBMM davet edebilmiştir.

TÜRK MİLLETİNİN YÜCE MECLİSİNE böylesine bir HAİN kişinin çağrılmış olması TÜRK MİLLETİNE yapılan en büyük kötülüktür

-Üstelik Bebek katili HAİN 'e Sn.Apo ve Sn.ÖNDER gibi hitaplar TÜRK MİLLETİNİ derinden üzmüş, kahretmiştir.

-Bir ŞEHİT evladının başını okşamayan BAHÇELİ'nin, Bölücü başı benim Babamdır diyen bir ihanetçinin fotoğrafını okşaması belleklere çok kötü, sevimsiz bir davranış olarak kazılmıştır

-Hatta bu Cani bölücü başı na hayat hakkı tanınarak, salıverilip DEM partisinin başına geçmesi önerileri akıl almaz aymazlığın göstergesidir

-Apaçık görülüyor ki, yine ülkemiz üzerine büyük oyunlar oynanıyor..

-En cahil kişinin dahi bildiği gibi Türkiye de zaten bitmiş olan PKK, Silah bıraksa ne olacak, bırakmasa ne olacak!

-Bu yapılmak istenenlere yüreğinde zerre kadar VATAN-MİLLET-TÜRK BAYRAĞI sevgisi olanlar asla ONAY vermezler

-Daha önce açılım safsatasında hüsrana uğrayan AKP iktidarı şimdi ki beraber hareket ettikleri CUMHUR İTTİFAKI hüsrana uğrayacaklardır

-Terör süz TÜRKİYE diyenler Asıl TERÖRÜ yaratanlar olduğu gerçeği ortadadır

-Asıl amaç; HAPİSHANELERDEKİ HAİNLERİ -CANİLERİ AFFETMEKTİR

-Bu apaçık, alenen ihanetlere ortak olanları, aracı olanları ne tarih, ne de YÜCE TÜRK MİLLETİ asla affetmeyecektir

- Sahte BARIŞ-DEMOKRASİ nutukları atanların amaçlarının toprak ve tazminat talepleri olacağı herkesin bildiği bir gerçektir

- Hele, hele bu hainlere verilebilecek tavizlerin altında sırf iktidarını, koltuklarını devam ettirebilmek ise, bu çok daha büyük izahı mümkün olmayan VATANA-MİLLETE ağır İHANET olur!

-Henüz süreçle ilgili hiç kimsenin bilgisi olmadığı halde; Federasyon dan, 2 Millet kavramlarından bahsetme cüretkarlığını gösteren bölücü yanlıları halaylar çekmeye, sevinç gösterilerine başlamış olmaları çok manidardır!

-Yeni TÜRKİYE ne demektir?

Bizlerin bilmediği al altından DEVLETİMİZ bölüşüldü de, bizlerin haberimi yok?

-Terör örgütü hiç bir şart ileri süremez...

-Sanki TÜRKİYE CUMHURİYETİ mücadeleyi kaybetmiş de, yardım istiyor pozisyonuna sokulamaz...

-Kaybeden bölücü terör örgütüdür ve Devletimizin her şartını koşulsuz kabul etmek mecburiyetindedirler

-Bu coğrafya da TÜRK MİLLETİNİ istemeyen Emperyalist güçlerin maşası olan ihanetçiler boşuna sevinmesinler!

Türk Milleti bitti demeden, bu iş bitmez...!

Son Haberler
Bu görüntüler Diyarbakır’da çekildi: Su samurları çöpte yiyecek arıyor
Bu görüntüler Diyarbakır’da çekildi: Su samurları çöpte yiyecek arıyor
Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Serveti dillere destan olmuştu
Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Serveti dillere destan olmuştu
Brent petrol 64 dolara geriledi: Fiyatları neden düşüyor?
Brent petrol 64 dolara geriledi
Eskişehir'de hayvan pazarı için yer satışları başlıyor
Eskişehir'de hayvan pazarı için yer satışları başlıyor
10 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
10 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı