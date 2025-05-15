Bölücü teröre pirim vermek!

-Bu ülkede sürekli 'Kürt Sorunu" bahanesiyle terör yaratan zihniyete "PİRİM" mi veriliyor?
-50 binden fazla insanın ölümüne sebep olan PKK terör örgütü ve Bebek katiline imtiyazlar sağlanması kabul edilemez.
- Asker, Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire ve çeşitli görevli vatandaşları katleden HAİN TERÖR örgütünün hapisteki KATİLLERİNİN-CANİLERİNİN salı verileceğini duymak bile tüylerimizi ürpertiyor...
- 1984 yılında ERUH Baskınıyla 1 Askerimizi ŞEHİT eden vatandaşlarımızı öldüren PKK, ASALA'nın devamıdır
- 50 yıldır KÜRT SORUNU(!) bahane edilerek, Emperyalist ülkelerin (ABD-İSRAİL-İNGİLTERE) başta olmak üzere TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ bölmek için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar
-Emperyalist güçlerin maşası olan, uşaklığını yapan PKK adlı bölücü, hain örgüt TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZE mali yönden ve insanlarımızı katlederek çok büyük zararlara, acılara sebep olmuştur
-Şimdi nasıl oluyor da bu hainler LOZAN 'a alenen karşı çıkıp, SOYKIRIM iddialarında bulunabiliyorlar?!
SAHNEYE YENİ BİR TİYATRO MU, KONULDU?
- Ne acıdır ki, bu uğurda çok acılar çekenlere, mağdur olanlara hiç bir şey sormadan-danışmadan Bahçeli Bölücü başını TBMM davet edebilmiştir.
TÜRK MİLLETİNİN YÜCE MECLİSİNE böylesine bir HAİN kişinin çağrılmış olması TÜRK MİLLETİNE yapılan en büyük kötülüktür
-Üstelik Bebek katili HAİN 'e Sn.Apo ve Sn.ÖNDER gibi hitaplar TÜRK MİLLETİNİ derinden üzmüş, kahretmiştir.
-Bir ŞEHİT evladının başını okşamayan BAHÇELİ'nin, Bölücü başı benim Babamdır diyen bir ihanetçinin fotoğrafını okşaması belleklere çok kötü, sevimsiz bir davranış olarak kazılmıştır
-Hatta bu Cani bölücü başı na hayat hakkı tanınarak, salıverilip DEM partisinin başına geçmesi önerileri akıl almaz aymazlığın göstergesidir
-Apaçık görülüyor ki, yine ülkemiz üzerine büyük oyunlar oynanıyor..
-En cahil kişinin dahi bildiği gibi Türkiye de zaten bitmiş olan PKK, Silah bıraksa ne olacak, bırakmasa ne olacak!
-Bu yapılmak istenenlere yüreğinde zerre kadar VATAN-MİLLET-TÜRK BAYRAĞI sevgisi olanlar asla ONAY vermezler
-Daha önce açılım safsatasında hüsrana uğrayan AKP iktidarı şimdi ki beraber hareket ettikleri CUMHUR İTTİFAKI hüsrana uğrayacaklardır
-Terör süz TÜRKİYE diyenler Asıl TERÖRÜ yaratanlar olduğu gerçeği ortadadır
-Asıl amaç; HAPİSHANELERDEKİ HAİNLERİ -CANİLERİ AFFETMEKTİR
-Bu apaçık, alenen ihanetlere ortak olanları, aracı olanları ne tarih, ne de YÜCE TÜRK MİLLETİ asla affetmeyecektir
- Sahte BARIŞ-DEMOKRASİ nutukları atanların amaçlarının toprak ve tazminat talepleri olacağı herkesin bildiği bir gerçektir
- Hele, hele bu hainlere verilebilecek tavizlerin altında sırf iktidarını, koltuklarını devam ettirebilmek ise, bu çok daha büyük izahı mümkün olmayan VATANA-MİLLETE ağır İHANET olur!
-Henüz süreçle ilgili hiç kimsenin bilgisi olmadığı halde; Federasyon dan, 2 Millet kavramlarından bahsetme cüretkarlığını gösteren bölücü yanlıları halaylar çekmeye, sevinç gösterilerine başlamış olmaları çok manidardır!
-Yeni TÜRKİYE ne demektir?
Bizlerin bilmediği al altından DEVLETİMİZ bölüşüldü de, bizlerin haberimi yok?
-Terör örgütü hiç bir şart ileri süremez...
-Sanki TÜRKİYE CUMHURİYETİ mücadeleyi kaybetmiş de, yardım istiyor pozisyonuna sokulamaz...
-Kaybeden bölücü terör örgütüdür ve Devletimizin her şartını koşulsuz kabul etmek mecburiyetindedirler
-Bu coğrafya da TÜRK MİLLETİNİ istemeyen Emperyalist güçlerin maşası olan ihanetçiler boşuna sevinmesinler!
Türk Milleti bitti demeden, bu iş bitmez...!