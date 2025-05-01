Bolu’da 1 Mayıs halaylar eşliğinde kutlandı

Kaynak: İHA
Bolu’da 1 Mayıs halaylar eşliğinde kutlandı

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlanıyor. Vatandaşlar, İzzet Baysal Caddesi'nde sloganlar eşliğinde yürüdü.

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum kuruluşları üyeleri, İzzet Baysal Caddesi'nde sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğle saatlerinde İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya gelen sendika üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak yürüyüşe geçti.

Polis ekipleri, yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemi aldı. 1 Mayıs yürüyüşü, Kardelen Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

Etkinlikte konuşan sendika temsilcileri, işçi haklarına dikkat çekerek, dayanışma mesajları verdi.

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