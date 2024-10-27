Bolu’da 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Kaynak: İHA
Bolu’da 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bolu'da D-100 kara yoluna otomobilin önüne aniden fırlayan 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Kaza, D-100 kara yolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakmaklar Caddesi üzerinde oyun oynayan yabancı uyruklu M.A.(14), bir anda ağaçların arasında yola fırladı. Bu sırada D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden O.Y. yönetimindeki 22 ADD 717 plakalı otomobil, M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk, yolda savrularak ağır yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü O.Y., gözaltına aldı.

Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Bolu’da 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bolu’da 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

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