Bolu’da 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, Havlu Mahallesi'nde Galip T.'ye ait 3 katlı evin çatı katında çıktı. Bacadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma işlemi yapıldı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.