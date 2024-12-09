Bolu'da 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Bolu'da, durdurulan iki otomobilde 13 kilo 150 gram skunk uyuşturucuyla yakalanan 5 sanıktan 4'ü, 6 yıl 10 ay ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu iki otomobille uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Geçen yıl 13 Kasım'da şüphelilerin bulunduğu otomobiller, Anadolu Otoyolu'nda polis tarafından kontrol noktasında durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeği "Pako" kullanılan aramada, 2 otomobildeki bavul ve gizli bölmelerde 13 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Olayın ardından Mesut Ay (31), İsmail Yıldırım (31), Fatih Polat (25) ve M.F.B. (25) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edilen şüphelilerden M.F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında Doğukan Dönmez (22) de yakalanarak tutuklandı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan Mesut Ay, İsmail Yıldırım, Fatih Polat, Doğukan Dönmez karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti tarafından Mesut Ay 6 yıl 10 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezası, İsmail Yıldırım ile Fatih Polat 16'şar yıl hapis ve 36'şar bin lira adli para cezası, Doğukan Dönmez ise 24 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çaptırıldı. Mahkeme, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 tutuklu sanık hakkında toplam 62 yıl 10 hapis ve 111 bin lira adli para cezası verirken, tutuksuz yargılanan M.F.B.'nin beraatine karar verdi.