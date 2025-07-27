Bolu’da 5 katlı apartmanda yangın paniği

Kaynak: İHA
Bolu’da 5 katlı apartmanda yangın paniği

Bolu'da 5 katlı apartmanın 3. katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında daire dumanla kaplanırken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Cem Sultan Sokak üzerinde bulunun 5 katlı apartmanın 3. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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