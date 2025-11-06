Bolu'da göle bırakılan 5 bin metrelik ağdaki 500 balık kurtarıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, su ürünleri avcılığına ilişkin kontrol ve denetim çalışmaları kapsamında Seben Taşlıyayla Göleti'nde çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede 2 gün boyunca yapılan çalışmalarda, gölete yasadışı olarak bırakıldığı tespit edilen 5 bin metre uzunluğunda misina ağ toplandı.

Denetimler sırasında ağlardan kurtarılan 500 balığın 300'ü yeniden gölete salındı, 200'ü anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi.