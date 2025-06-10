Bolu’da ahşap samanlık küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu’da ahşap samanlık küle döndü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ahşap samanlıkta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ahşap samanlıkta çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, dün Yeniçağa ilçesine bağlı Kındıra köyü Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek samanlığı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında ahşap samanlık küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da ahşap samanlık küle döndü

Bolu’da ahşap samanlık küle döndü

Bolu’da ahşap samanlık küle döndü

Bolu’da ahşap samanlık küle döndü

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Bolu’da ahşap samanlık küle döndü
Bolu’da ahşap samanlık küle döndü
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