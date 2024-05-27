Bolu'da akaryakıt istasyonunun ofisi alev alev yandı

D-100 karayolu Çaydurt mevkiinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde akaryakıt istasyonunun yanında olan 3 katlı ofiste yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, yangını gören kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın 2 katını tamamen saran yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yangında 3 katlı ofisin 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlatıldı.