Bolu'da akaryakıt istasyonunun ofisi alev alev yandı

Kaynak: DHA
Bolu'da akaryakıt istasyonunun ofisi alev alev yandı

Bolu’da bir akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde yangın çıktı. Çıkan yangın istasyona sıçramadan söndürüldü.

D-100 karayolu Çaydurt mevkiinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde akaryakıt istasyonunun yanında olan 3 katlı ofiste yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, yangını gören kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın 2 katını tamamen saran yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yangında 3 katlı ofisin 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlatıldı.

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