Bolu'da At Yaylası'nda feci kaza: Çeki demiri faciası: Kulüp başkanı yaralı

Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, At Yaylası bölgesinde yapılan araç kurtarma çalışması sırasında kafasına çeki demiri isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, At Yaylası'nda gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte off-road yapan Bolu Off Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, çamura saplanan bir aracı kurtarmak için durdu. Kurtarma çalışmaları sırasında çamura saplanan araçtan, kendi aracına taktığı çeki demiri koparak, Başkan Burhan Turan'ın kafasına isabet etti. Arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Burhan Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.