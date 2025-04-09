Bolu'da At Yaylası'nda feci kaza: Çeki demiri faciası: Kulüp başkanı yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da At Yaylası'nda feci kaza: Çeki demiri faciası: Kulüp başkanı yaralı

Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, At Yaylası'nda araç kurtarma çalışması sırasında kafasına çeki demiri isabet etti. Demir isabet eden Turhan, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turan’ın yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bolu Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, At Yaylası bölgesinde yapılan araç kurtarma çalışması sırasında kafasına çeki demiri isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, At Yaylası'nda gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte off-road yapan Bolu Off Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, çamura saplanan bir aracı kurtarmak için durdu. Kurtarma çalışmaları sırasında çamura saplanan araçtan, kendi aracına taktığı çeki demiri koparak, Başkan Burhan Turan'ın kafasına isabet etti. Arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Burhan Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

aw428582-01.jpg

aw428582-02.jpg

Son Haberler
Rio Ferdinand Galatasaraylı yıldızı Manchester United'a önerdi
Rio Ferdinand Galatasaraylı yıldızı Manchester United'a önerdi
Bolu'da At Yaylası'nda feci kaza: Çeki demiri faciası: Kulüp başkanı yaralı
Bolu'da At Yaylası'nda feci kaza: Çeki demiri faciası: Kulüp başkanı yaralı
Çiftçilere 'eylem' cezası! Özgür Özel’den cezalar için flaş adım
Çiftçilere 'eylem' cezası! Özgür Özel’den cezalar için flaş adım
Jandarma ekiplerinden kan bağışı
Jandarma ekiplerinden kan bağışı
Sokak magandası otomobili tekmeleyerek aynayı kırdı!
Sokak magandası otomobili tekmeleyerek aynayı kırdı!