Bolu'da, bir gece önce kavga ettikleri kişiyi bugün bıçakladılar

Olay, Bahçelievler Mahallesi Anıt Park'ta bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Sercan G., dün gece Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, Serhat E. (27) ve Enes E. (21) isimli kardeşler ile bilinmeyen nedenle kavga etti.

Olayın ertesi günü, bu akşam saatlerinde Sercan G., Anıt Park'ta bulunan kafede, içlerinde kardeşler Serhat E. ve Enes E.'nin de bulunduğu 5-6 kişilik grupla karşılaştı.

Taraflar arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışmada Sercan G., arbede sırasında bacağından bıçaklandı.

Kavga sonrasında saldırgan grup olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sercan G.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayıp, emniyete götürdü.