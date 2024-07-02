Bolu'da can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı

Bolu'da can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu’da D-100 kara yolunda otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

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Bolu'da can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı 1

Bolu D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında saat 12.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

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Bolu'da can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı 2

Ankara yönünden Bolu istikametine giden İbrahim Özdemir idaresindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, kavşaktan sanayi yönüne giden Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 539 plakalı otomobile çarptı.

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Bolu'da can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı 3

Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan otomobilin sürücüsü Gökdemir, yaklaşık 15 metre savruldu.

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Bolu'da can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı 4

Kazaya sürücüsü tespit edilemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ile Yılmaz Avcı yönetimindeki 81 DM 596 plakalı otomobil de karıştı.

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Bolu'da can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı 5

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Bolu'da can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı 6

Kaza sonucunda otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı araçta bulunan Sabri Gökdemir hayatını kaybetti.

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Bolu'da can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı 7

Sürücülerden İbrahim Özdemir ile 34 LU 9313 plakalı otomobilde bulunan Ünal Karahan ve Özay Özalp yaralandı.

Yaralılar, sevk edildikleri hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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