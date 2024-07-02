Bolu'da can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı

Bolu D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında saat 12.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Ankara yönünden Bolu istikametine giden İbrahim Özdemir idaresindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, kavşaktan sanayi yönüne giden Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 539 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan otomobilin sürücüsü Gökdemir, yaklaşık 15 metre savruldu.
Kazaya sürücüsü tespit edilemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ile Yılmaz Avcı yönetimindeki 81 DM 596 plakalı otomobil de karıştı.
Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucunda otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı araçta bulunan Sabri Gökdemir hayatını kaybetti.
Sürücülerden İbrahim Özdemir ile 34 LU 9313 plakalı otomobilde bulunan Ünal Karahan ve Özay Özalp yaralandı.
Yaralılar, sevk edildikleri hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.