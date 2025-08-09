Bolu'da "çevreci" dernekler etkinlik yapacaklar

Afyonkarahisar / Nurettin Yılmaz / Yeniçağ

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Ağalar köyünde, bölgede açılması planlanan kuvarsit maden ocaklarına karşı çıkan çevreci derneklerin bir dizi etkinlik düzenleyeceği duyuruldu. Bu etkinliklerin, maden ocaklarının çevreye ve yerel ekosisteme olası zararlarını kamuoyuna duyurmak, yerel halkı bilinçlendirmek ve projeye karşı toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla organize edildiği belirtiliyor. Çevreci dernekler, maden faaliyetlerinin bölgedeki doğal yaşamı, su kaynaklarını ve tarım arazilerini tehdit edebileceği endişesini taşıyor. Planlanan etkinlikler arasında bilgilendirme toplantıları, paneller, doğa yürüyüşleri ve imza kampanyaları gibi faaliyetlerin yer alacağı öğrenildi. Yerel halkın da katılımıyla gerçekleştirilecek bu etkinliklerin, maden ocaklarının açılma sürecine dair karar vericilere güçlü bir mesaj iletmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Ayrıca, çevreci grupların, bölgenin doğal güzelliklerini ve ekolojik dengesini koruma mücadelesinde kararlı oldukları vurgulandı.