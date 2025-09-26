Bolu'da deprem! (26 Eylül 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Bolu'da 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 5.9 km olarak açıklandı. Depremde herhangi bir olumsuz durumun ise yaşanmadığı aktarıldı.

DEPREM UYGULAMASI KORKUTTU

Deprem Ağı uygulamasında ise depremin büyüklüğünün 4.5 olarak verilmesi ise paniğe neden oldu. Ancak depremin Bolu'da 3.2 büyüklüğünde olduğu resmi kaynaklardan açıklandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak geçti. Depremin derinliğinin yerin 7.0 km altında olduğu belirtildi.