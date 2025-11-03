Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami önlerinde ve şehrin yoğun noktalarında dilenci operasyonu gerçekleştirdi.

Büyük Cami Mahallesi'nde vatandaşlara dilencilik yapan E.K. isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÜZERİNDEN 4 BİN 445 TL PARA ÇIKTI

Düzce'den geldiği tespit edilen E.K. isimli kadının üzerinde bulunan 4 bin 445 TL'ye el konuldu. Para cezaları ile ilgili süreç başlatıldı ve E.K. hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.