Bolu'da düğün konvoyunda damada hamur yoğurttular

Kaynak: İHA
Bolu'da düğün konvoyunda damada hamur yoğurttular

Bolu'da düğün konvoyunda damadın arkadaşları, yolu yer sofrasıyla kesip damada hamur yoğurttu, ardından oklavayla hamur açtırdı.

Merkeze bağlı Yaka köyünden gelin alındıktan sonra dönüş yoluna geçen düğün konvoyu, köy çıkışında sürpriz bir şekilde durduruldu. Damat Recep Vural'ın arkadaşları, geleneksel eğlenceleri yaşatmak amacıyla yolu yer sofrası kurarak kesti. Yere serilen sofranın başına oturtulan damat, önce hamur yoğurdu, ardından eline verilen oklavayla hamur açtı. Hazırlanan hamurlar, taşınabilir tüpte kızartılarak konvoydakilere ikram edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Konvoy, şehir merkezine doğru yoluna devam etti.

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