Bolu'da elektrikli soba facia yarattı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu’da kombinin arızalanması nedeniyle elektrikli sobayla ısınmak isteyen bir kişinin evinde yangın çıktı. Alevler biranda evin içerisini sardı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında evde bulunan eşyalar hasar gördü.

Yangın, Umutkent Mahallesi 22. Ada'da bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın zemin katında tek başına yaşayan Mehmet Acar, kombisinin arıza yapması sebebiyle elektrikli sobayla ısınmak istedi. Elektrikli sobayı fişe takan Acar, bir süre sonra koltuğun alev aldığını fark etti.

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Evdeki yangın kısa sürede büyüdü. Apartman sakinleri ve Mehmet Acar evden dışarıya çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına kısa sürede müdahale edildi.

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Yangın nedeniyle evdeki eşyalar hasar gördü. Sağlık ekipleri tarafından Acar'ın ambulansta sağlık kontrolleri yapıldı. Yangından etkilenmediğini dile getiren Acar, hastaneye gitmeyi reddetti.

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