Bolu'da Erpiliç'in tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef

Kaynak: İHA
Bolu'da Erpiliç'in tavuk yüklü kamyonu devrildi: Yüzlerce tavuk telef

Erpiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yüzlerce tavuk telef oldu.

Bolu'da karlı yolda virajı alamayan Erpiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yüzlerce tavuk telef oldu.

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Kaza, Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dedeler köyünde bulunan kesimhane istikametine seyreden M.G. yönetimindeki Erpiliç firmasına ait 14 GM 887 plakalı canlı tavuk nakil kamyonu, karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Kamyonun devrilmesiyle kasasındaki tavuklar yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar tarafından kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyondan savrulan ve plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk telef oldu. Kazada canlı kalan tavuklar ise başka bir kamyona nakledildi. Kamyonun kasasında toplam 3 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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