Bolu’da ev sahibi dehşet saçtı! Kiracısını kurşunladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir’de ev sahibi kiracı arasında başlayan kavgada, ev sahibi kiracısını tabanca ile vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan M.Ş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adam yaralama suçundan ev sahibi ile oğlu gözaltına alındı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. ve kiracıları M.Ş. arasında tartışma çıktı.

aw371010-01.jpg

Tartışmanın büyümesiyle E.G. ile M.Ş. kavga etmeye başladı. Ev sahibi N.G.'nin yanında bulunan silahı çıkarmasıyla kiracı evden uzaklaşmaya çalıştı.

aw371010-02.jpg

M.Ş.'nin peşinden koşan N.G. defalarca ateş etti. M.Ş., silahtan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesi sonucunda yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, N.G. ile oğlu E.G. de gözaltına alındı. M.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw371010-03.jpg

aw371010-05.jpg

Son Haberler
Beşiktaş'ta Romulo için düğmeye bastı! Görüşmeler başladı
Beşiktaş'ta Romulo için düğmeye bastı! Görüşmeler başladı
Müzisyen, torbacı çıktı! Evinde bakın neler bulundu
Müzisyen, torbacı çıktı!
Caner Erkin'e ihraç şoku! Aziz Yıldırım devrede
Caner Erkin'e ihraç şoku! Aziz Yıldırım devrede
Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır çözüldü: Katil en yakını çıktı
Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır çözüldü: Katil en yakını çıktı
Cami önünde dileniyordu! 2 saatte topladığı para şoke etti
Cami önünde dileniyordu! 2 saatte topladığı para şoke etti