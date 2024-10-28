Bolu’da ev samanlık odunluk ve depo alev alev yandı

Bolu'nın Sultanbey köyünde çıkan yangında ev, samanlık, odunluk ve depo kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında Sultanbey köyünde Nazmi Y. ve Hüseyin Y.'e ait odunlukta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, birbirine bitişik halde bulunan ev, samanlık ve depoya da sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, SEDAŞ ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilirken, SEDAŞ ekipleri mahallenin elektriğini kontrollü bir şekilde kesti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında samanlık, odunluk ve depo küle dönerken, evde büyük çapta hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.