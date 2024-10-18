Bolu'da facia ucuz atlatıldı! Dev kaya parçası sokağın ortasına düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da facia ucuz atlatıldı! Dev kaya parçası sokağın ortasına düştü

Bolu'da yoğun yağış sebebiyle dağdan kopan kaya, sokağın ortasına düştü.

Mudurnu ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebebiyle yumuşayan topraktan kayan dev kaya yolun ortasına düştü.

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Dağlık alana yakın bulunan Karaaslan Sokak'a düşen dev kaya, paniğe neden oldu. Kaldırım taşlarına hasar veren kayayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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İhbar üzerine belediye yetkilileri ve AFAD ekipleri alana sevk edildi. Kayanın kaldırılması için yolda çalışma başlatıldı.

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