Bolu’da faciadan kıl payı dönüldü

Kaynak: İHA
Bolu’da faciadan kıl payı dönüldü

Bolu'da elektrik direğinden çıktığı belirlenen yangın ormanlık alana sıçradı.

Bolu'da elektrik direğinden çıktığı belirlenen yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında, geniş bir alan zarar gördü.

Yangın, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir elektrik direğinde meydana gelen arıza sonucu çıkan kıvılcım, çevredeki kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Mengen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin saatler süren yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük bir alanın zarar gördüğü öğrenilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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