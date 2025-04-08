Bolu'da feci kaza! TIR'a çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Bolu'da feci kaza! TIR'a çarpan sürücü hayatını kaybetti

Bolu'da minibüs sürücüsü park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 5.50 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden sürücü bilinmeyen 21 BG 700 plakalı TIR, seyir halindeyken arıza yaptı.

aw427900-01.jpg

Sürücü arızalanan aracını emniyet şeridine çekti. O esnada aynı yönde seyreden 35 ABG 956 plakalı İveco marka minibüs, park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

aw427900-02.jpg​​​​​​​

Çarpmanın etkisiyle, minibüs kağıt gibi ezildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw427900-03.jpg​​​​​​​

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüs sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken hurdaya dönen minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

aw427900-04.jpg​​​​​​​

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw427900-05.jpg

aw427900-06.jpg

aw427900-07.jpg

Son Haberler
Yaz tatili erkene çekilecek iddialarına MEB'den cevap geldi
Yaz tatili erkene çekilecek iddialarına MEB'den cevap geldi
Ruhsatsız silah operasyonuna 2 gözaltı
Ruhsatsız silah operasyonuna 2 gözaltı
İmamoğlu paylaşımı tepki çekmişti! İzzet Çapa ile Metin Yıldız birbirine girdi
İmamoğlu paylaşımı tepki çekmişti! İzzet Çapa ile Metin Yıldız birbirine girdi
Gözleri kurtaran bombayı uzmanlar anlattı
Gözleri kurtaran bombayı uzmanlar anlattı
Kayseri’de müzik ve eğlence dolu hafta sonu
Kayseri’de müzik ve eğlence dolu hafta sonu