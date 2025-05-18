Bolu'da hava şartları hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA
Bolu'da hava şartları hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olurken, kurulan semt pazarında vatandaşlar ve pazarcı esnafı zor anlar yaşadı.

Türkiye genelinde sıcak hava kendisini gösterirken bazı bölgelerde olumsuz şartlar yaşanıyor. Bolu'daki kuvvetli rüzgar ve fırtına semt pazarında zor anlar yaşattı.

Mudurnu ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Etkili olan fırtına nedeniyle açık alanda tezgah açan esnaf, ürünlerini korumaya çalışırken zor anlar yaşadı. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığınarak fırtınadan korunmaya çalıştı. Birçok pazarcı ürünlerinin zarar görmemesi için fırtınaya karşı önlem almaya çalıştı. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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