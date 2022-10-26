Hırsızlık yaptıkları villada sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yiyen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda Sağlık, Dodurga, Küçükberk, Kültür, Soku ve Sandallar mahallelerindeki 11 villadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre, hırsızlıkta kullanılan aracı belirleyen ekipler, takip sonucunda çeşitli suçlardan kaydı bulunan T.Ö. (44), M.K. (25) ve H.K'yi (30) gözaltına aldı.

Şüphelilerin 2 ev ve 3 aracında yapılan aramalarda, 25 bin lira, ziynet, elektronik ve antika eşyalar, bir miktar esrar ve Hint keneviri ele geçirildi. Çalınan malzemeler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların girdikleri villaların bazılarında sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yedikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.Ö. ve M.K. tutuklandı, H.K. serbest bırakıldı.