Bolu’da iki grubun kavgası kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu’da iki grubun kavgası kanlı bitti

Bolu’da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde başlayan ve bir süre devam eden tartışmanın ardından iki grup Süreyya Sokak üzerinde birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’da iki grubun kavgası kanlı bitti

Bolu’da iki grubun kavgası kanlı bitti

Bolu’da iki grubun kavgası kanlı bitti

Bolu’da iki grubun kavgası kanlı bitti

Bolu’da iki grubun kavgası kanlı bitti

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