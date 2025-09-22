Bolu’da iki katlı evde yangın faciası! Yaşlı çift feci şekilde can verdi

Kaynak: AA
Bolu'da iki katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangında 85 yaşındaki yaşlı çift feci şekilde can verdi.

Bolu Mudurnu ilçesine bağlı Ekinören köyünde Necati (85) ve Ziyaver Karaman'ın (85) yaşadığı iki katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye erleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

