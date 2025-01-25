Bolu'da ikinci otelde de güvenlik zafiyeti mi var?

Bolu Kartalkaya’da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal otelin sahiplerinin, Bolu’da ikinci bir oteli daha bulunuyor.

Toplam 50 dönüm ormanlık arazi içinde yer alan Gazelle Resort isimli otel, Kartalkaya’daki faciaya karşın müşteri almaya devam ediyor. Otelin bir gecelik fiyatı ise 14 bin TL’den başlıyor.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 24 Ocak itibarıyla 180 odasından 90’ı dolu olan otel ile ilgili edinilen bilgiler dikkati çekiyor. Otel çalışanları, yangına karşı kritik önemi bulunan sprinkler ismi verilen odaların tavanında yer alan fıskiye şeklindeki yangın söndürme sisteminin otelde bulunmadığını belirtiyor.

2011 yılında açılan otelde, yangına karşı odalarda yangın dedektörü bulunduğu kaydediliyor. Otelin her koridorunda ise ikişer adet yangın tüpü ve hortumunun yer aldığı ifade ediliyor. Kartalkaya’daki otelin aksine Karacasu’daki otelde iki yangın merdiveni olduğu da bildiriliyor.

Yangın tüpleri ve yangın merdivenlerine karşın otelde, yangın güvenliği açısından kritik önemde olan sprinkler yangın söndürme sisteminin olmadığı görülüyor. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, oda sayısı 100’ü geçen otellere sprinkler yangın söndürme sistemini zorunlu tutuyor. 2011 yılında açılan Gazelle Resort Spa isimli otel ise toplam 180 odayla hizmet veriyor.