Bolu'da inşaat kazısında bulunan lahit incelemeye alındı

Bolu'da bir inşaatın kazı çalışmasında bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit incelenmeye başlandı.

Tepecik Mahallesi'nde 29 Ekim'de bahçe duvarı için iş makinesiyle kazı çalışması yapılırken bulunarak Müze Müdürlüğüne getirilen lahdin kapağının açılması için çalışma başlatıldı.



Polis lahdin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Lahdin kapağının açılmasını görüntülemek isteyen basın mensupları ve vatandaşlar, bölgeden uzaklaştırıldı, lahidin etrafı brandayla kapatıldı.



Elektrikli demir testereyle kilitleri kesilen lahdin kapağı, vinç yardımıyla kaldırılarak içerisindeki su kovalarla boşaltıldı.



Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahitte iki kafa tası ve kemiklere rastlandı.



İncelemelerin devam ettiği lahitteki bulgulara ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından paylaşım yapılması bekleniyor.