1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu'da inşaat kazısında bulunan lahit incelemeye alındı

Bolu'da inşaat kazısında bulunan lahit incelemeye alındı

Bolu'da bir inşaatın kazı çalışmasında bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit incelenmeye başlandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:02
Takip Et

Bolu'da inşaat kazısında bulunan roma dönemine ait lahit incelemeye alındı

Bolu'da inşaat kazısında bulunan lahit incelemeye alındı
+
Aa
-

Tepecik Mahallesi'nde 29 Ekim'de bahçe duvarı için iş makinesiyle kazı çalışması yapılırken bulunarak Müze Müdürlüğüne getirilen lahdin kapağının açılması için çalışma başlatıldı.

Polis lahdin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Lahdin kapağının açılmasını görüntülemek isteyen basın mensupları ve vatandaşlar, bölgeden uzaklaştırıldı, lahidin etrafı brandayla kapatıldı.

Elektrikli demir testereyle kilitleri kesilen lahdin kapağı, vinç yardımıyla kaldırılarak içerisindeki su kovalarla boşaltıldı.

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahitte iki kafa tası ve kemiklere rastlandı.

İncelemelerin devam ettiği lahitteki bulgulara ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından paylaşım yapılması bekleniyor. (AA)

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
1
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
2
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
3
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
4
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
5
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
6
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
7
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Bu ikili kronik stres yapıyor
﻿Bu ikili kronik stres yapıyor
﻿Bu ikili kronik stres yapıyor
﻿İstanbul'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
﻿İstanbul'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
﻿İstanbul'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
﻿Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak
﻿Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak
﻿Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak
﻿Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu
﻿Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu
﻿Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.