Kaynak: İHA
Bolu’da jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü

Bolu'da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçede bulunan ormanlık alanda yaptıkları denetimler sırasında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemelerde; 1 adet jeneratör, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet demir levye, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet el feneri ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

