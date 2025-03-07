Bolu'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Bolu'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bolu'da kamyon 64 yaşındaki Hürriyet Öztürk'e çarpmıştı. Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, şoför gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Bolu Sağlık Mahallesi Sancaktar Sokak'ta meydana geldi. A.K. idaresindeki 34 GUP 806 plakalı zincir bir markete ait kamyon, yolda yürüyen Hürriyet Öztürk'e çarptı.

Öztürk kamyonun altında kalırken, şoför A.K. yoluna devam etti. Hareketsiz şekilde yere yatan Öztürk'ü, sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

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A.K. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bolu'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bolu'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

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