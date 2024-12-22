Bolu'da kar yağışı başladı

Kaynak: İHA
Bolu'da kar yağışı başladı

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı başladı.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı başladı. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede tatilciler, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Abant Gölü Milli Parkı'nda sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkisini kaybeden sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve bugün başlayan yağışla birlikte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Hafta sonu tatilini Abant'ta doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilciler, kar topu oynayarak karın tadını çıkarttı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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