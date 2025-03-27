Bolu’da kaza! Yaralılar var

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, Ankara yönünde seyreden Hakan Yazar yönetimindeki 27 JC 580 plakalı otomobilin, önünde ilerleyen Zeki Karataş idaresindeki 34 KMDA 299 plakalı otomobile çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada, araçlarda bulunan Fatma Yazar, Kader Karataş, Selen Karataş ve Fadime Karataş hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde trafik bir süre aksadı. Hasarlı araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı