Bolu 2. Komando Tugayı'nda görevli olan komandolar, Mudurnu ilçesinde yeşil vatanda geleceğe nefes oldu.

Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde 15 Temmuz günü çıkan ve geniş bir alanı küle çeviren orman yangınının ardından, bölgede yeniden hayat filizleniyor. Bölgedeki yaraların sarılması için harekete geçen Bolu 2. Komando Tugayı personeli, Tugay Komutan V. Tankçı Komando Albay Cavit Nartop'un önderliğinde fidan dikim etkinliğine katılarak ormana nefes oldu.

Yangından etkilenen sahada düzenlenen çalışmada komandolar, yanan alanların yeniden yeşermesi için binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Askerlerin titizlikle yürüttüğü dikim çalışmasına Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'da katıldı. Komandoların hem çevre bilinci oluşturmak hem de yanan alanların doğal yaşamına kavuşmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, "yeşil vatan" vurgusu öne çıktı