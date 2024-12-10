Bolu'da kombiden çıkan yangın korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İHA
Bolu'da kombiden çıkan yangın korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi

Bolu’da bir binanın 5’inci katındaki dairede yangın çıktı. Doğalgaz kombisinden çıktığı öğrenilen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Dairenin mutfak kısmı yangın nedeniyle hasar gördü.

Yangın, Aktaş Mahallesi 3235. sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 5. katında bulunan dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nesrin İ.'ye ait dairede sabahın erken saatlerinde balkonda bulunan doğalgaz kombisinden kaynaklı yangın çıktı. Balkonda çıkan yangın kısa sürede mutfağa sıçradı.

Yangın nedeniyle ev dumanlar altında kaldı. Yangın çıktığını gören vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede yaşayan 3 kişi çıkan yangının dumanlarından etkilendi.

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3 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, mutfakta ve balkonda çıkan yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın nedeniyle mutfak ve balkonda yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

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