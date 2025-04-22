Bolu’da kömür ocağında feci kaza! Devrilen vagonun altında kaldı: İşçi kurtarılamadı

Olay, Gökçesu Beldesi’ndeki bir kömür ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madende çalışan Asim Karaöz, devrilen vagonların altında sıkışarak ağır yaralandı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Temsili fotoğraf

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Karaöz, Mengen İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen 62 yaşındaki işçi kurtarılamadı. Asim Karaöz’ün cenazesi, memleketi Karabük’te defnedilecek.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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