Bolu’da köy yolunda kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu yaşlı çift yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yayladınlar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, yol kenarına devrildi. Kazada traktörde bulunan yaşlı çift yaralı olarak kurtulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çifti ambulansla hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.