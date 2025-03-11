Bolu'da korkunç kaza: 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: DHA
Bolu'da korkunç kaza: 1 ölü 3 yaralı

Bolu Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile TIR çarpıştı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mahsun Kömür yönetimindeki 14 GL 593 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak 78 BR 172 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın ardından araç hurdaya dönerken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçtaki sürücü Mahsun Kömür ile yolcu olarak bulunan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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Kazada ağır yaralanan Kömür, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da korkunç kaza: 1 ölü 3 yaralı

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