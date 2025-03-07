Bolu’da korkutan kaza! Araç şarampole uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu’da korkutan kaza! Araç şarampole uçtu

Bolu'nun Mudurnu-Göynük ilçe yolunda kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu-Göynük ilçe yolunda kontrolden çıkarak şarampole uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

-002.jpgKaza, Mudurnu-Göynük kara yolunda Çavuşderesi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük'e seyreden Arif D. yönetimindeki 14 ABR 870 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Taklalar atan araçta sürücü Arif D. ve yanında bulunan babası Servet D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle hafif ticari araç hurdaya dönerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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